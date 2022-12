Roma, donna punta con un ago: rintracciato l'uomo del video

A Roma è stato rintracciato l'uomo che avrebbe punto una donna con un ago alla schiena, come denunciato dalla vittima.

Il fatto è avvenuto martedì in via Brunetti, nella zona di via del Corso. Il sospettato è un 40enne romano con precedenti contro la persona, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti e verso cui potrebbe scattare una denuncia. Determinanti per la sua individuazione sono stati i filmati della videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali del centro della Capitale.