Roma, donna punta con un ago sulla schiena: caso isolato o episodio di "needle spiking"?

A Roma una donna ha denunciato di essere stata punta con un ago da un uomo.

Il fatto è avvenuto in centro, nelle vicinanze di via del Corso. Caso isolato o episodio di "needle spiking"? Ancora non è chiaro, ma certamente sembrano esserci delle assonanze con la pratica, diffusa nel Regno Unito e in diversi Paesi europei, che consiste nell'iniettare di nascosto farmaci o droghe a sconosciuti, soprattutto donne, in luoghi affollati.