Gb, droga per stupro: migliaia di donne manifestano contro "spiking"

Migliaia di donne hanno protestato la scorsa notte in alcune città universitarie della Gran Bretagna come Bristol, Birmingham e Nottingham, per dire stop allo "spiking", il fenomeno della somministrazione di droga a vittime inconsapevoli che poi vengono stuprate. Una pratica, che finora riguardava i drink, recentemente resa ancora più allarmante dall'uso di siringhe o comunque di aghi, conficcati nelle gambe o nella schiena.