Roma, coprifuoco e chiusure ma sui mezzi sono tutti ammassati

La curva dei contagi cresce ogni giorno di più, il governo e le regioni stanno varando le misure di contenimento del contagio con chiusure e coprifuoco ma resta la preoccupazione per la situazione dei mezzi di trasporto che, secondo gli esperti, potrebbe essere una delle prime fonti di trasmissione del virus.

Le telecamere di "Dritto e Rovescio" sono state a Roma per documentare la situazione dei trasporti nella Capitale. "Siamo ammassati come le bestie", dice una signora. "Nell'immediato avremmo bisogno di 350 autobus", spiega David Cartacci, lavoratore di Atac. E i fondi promessi? Non si vedranno prima del 2021. L'assessore ai trasporti della Capitale, intervistato dal programma, sostiene che le misure adottate sono corrette: "Non si è superato l'80% dei trasporti".