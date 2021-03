Roma, confiscati beni per 13 mln a ex boss banda Magliana e complici

Carabinieri

I carabinieri di Roma hanno confiscato beni per un valore di 13 milioni di euro a Salvatore Nicitra, uno degli ex boss della banda della Magliana, e a due presunti sodali. La misura è conseguenza di un'indagine del febbraio 2020 su un'associazione con a capo Nicitra che, con metodi mafiosi, avrebbe monopolizzato nell'area nord di Roma il settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo.