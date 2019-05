Roma, ciclista investito da un tir: uno sciacallo gli ruba il portafogli

Sciacallo senza pietà. Solo così si può definire la persona che ha rubato il portafogli di un ciclista investito e ucciso venerdì a Roma, sulla Tiburtina. Nel tragico impatto il marsupio della vittima è volato via e un passante ha pensato bene di approfittarne, andando al bancomat per incassare 500 euro. Una vicenda orrenda su cui sono ora in corso le indagini delle autorità per capire chi abbia potuto osare tanto di fronte a una simile tragedia.