Roma, il racconto della proprietaria di una casa occupata: "Dal 2011 aspetto di poter entrare nell'abitazione"

Tutto sarebbe cominciato con il primo inquilino. "Nel giro di due mesi il mio affittuario non ha più pagato, ho fatto lo sfratto, questo è scappato e ha dato il via a una serie di occupazioni", racconta la proprietaria all'inviata del programma di Canale 5. Da allora, secondo quanto riferisce Paola, le occupazioni documentate sarebbero state circa dieci. Tra uno sgombero e l'altro, la donna ha cercato più volte di proteggere l'ingresso: "Ho sempre cercato di evitare ulteriori occupazioni, ho sigillato, ho messo addirittura dei muri e purtroppo mi hanno sfondato". La donna si è rivolta anche a una società di vigilanza privata, che però avrebbe rinunciato dopo tre mesi, giudicando la situazione insostenibile.