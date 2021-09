Roma, campagna d'odio contro Draghi e Mattarella: perquisiti 4 no vax

ansa

La Digos di Roma e la Polizia Postale, su ordine della Procura, stanno effettuando perquisizioni personali e informatiche nei confronti di 4 persone indagate in varie città che avrebbero avuto un ruolo significativo nella campagna d'odio, veicolata sul web, contro Draghi e Mattarella. Nel mirino frasi negazioniste e no vax che insultavano e minacciavano il premier, il presidente della Repubblica e il ministro Speranza per le misure anti Covid.