Roma, bimba di due anni soffocata da una caramella: donati gli organi, salvati tre bambini

Una bimba di due anni è morta dopo essere rimasta soffocata con una caramella: è successo a Roma. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio; subito soccorsa, la piccola è arrivata in ospedale in arresto cardiaco. I medici del policlinico Umberto I sono riusciti a rianimarla per poi ricoverarla in terapia intensiva pediatrica, ma martedì la situazione è precipitata fino al decesso. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Il cuore e i polmoni hanno salvato tre bambini, mentre il fegato è stato inviato a Padova e trapiantato in due persone e i reni sono stati portati a Genova.