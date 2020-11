Roma, aspetta dieci giorni per un tampone: "Mia madre è morta sola"

"Forse mia madre sarebbe morta lo stesso, ma con un tampone fatto in tempo avrebbe avuto giorni di cure in più". A "Pomeriggio Cinque" i figli di Antonietta Caracoglia, hanno raccontato la storia della madre, morta in ospedale dopo aver atteso per giorni l'arrivo di un tampone.

Dieci giorni in attesa, nonostante la richiesta fatta dal medico di famiglia: "Ho scoperto di essere positiva - dice la figlia - e subito mi sono allarmata, nei giorni prima di scoprirlo ero stata a contatto con mio fratello che viveva con mia madre. Da quel momento abbiamo dovuto aspettare a lungo per sapere se fosse positiva".



Un ritardo che sa di beffa: "A oggi la Asl non ci ha ancora chiamato per eseguire questo tampone. Mia madre è arrivata in ospedale con una polmonite bilaterale, si sarebbe potuta curare in quei giorni d'attesa".