Roma, trovato un alloggio per la 70enne che trovò occupata la casa assagnata dal Comune

sembra essere stata trovata una soluzione per la signora Angelina, 70enne die madre di una ragazzache dopo aver aspettato per 20 anni per l'assegnazione di una casa popolare che però era stata occupata. A "" la donna si era appellata al pubblicoe alla stessachiedendo aiuto.

Già durante la puntata della settimana scorsa era arrivato un messaggio da parte dell'assessore alle

Politiche abitative di Roma

per venerdì 14 ottobre

che aveva promesso un incontro alla donna e la disponibilità, da parte del Comune, a trovare quanto prima un alloggio per lei e sua figlia. Una vicenda che sembra aver un lieto fino, perché la donna è stata contattata dal Comune per la consegna di un nuovo alloggio: "Sono molto contenta - ha detto la donna, che però ha aggiunto - ho ancora bisogno di aiuto, perché entrerò in una casa vuota".