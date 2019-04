Roma: accoltella la compagna che vuole lasciarlo, la donna salvata dai vicini di casa

Non accettava la fine della loro storia, così un 45enne di Roma ha preso un coltello colpendo la compagna più volte al collo. Sono state le urla della donna a richiamare l'attenzione dei vicini di casa. Dopo aver sfondato la porta, sono entrati in casa salvando la vittima, una congolese di 42 anni. Quest'ultima è stata ricoverata in codice giallo. L'uomo, invece, è stato arrestato per tentato omicidio.