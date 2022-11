Roma anticipa l'accensione dei riscaldamenti, ma limite giornaliero di 4 ore

Il Comune di Roma prepara una nuova ordinanza con cui anticipa l'accensione dei riscaldamenti a lunedì 14 novembre, ma con una limitazione di massimo 4 ore al giorno.

Dal 21 novembre (e fino al 31 marzo 2023), come previsto dalla precedente ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, i riscaldamenti potranno invece restare accesi per un massimo di 10 ore tra le 5 e le 23 di ogni giorno. La decisione, spiega l'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi, è stata presa in vista del "brusco calo delle temperature" previste nei prossimi giorni.