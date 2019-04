Roma, abusi su 3 allieve minorenni durante le lezioni di chitarra: arrestato

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia dei genitori di una delle bambine che avrebbe raccontato quello che accadeva durante le lezioni. Secondo quanto si è appreso, il 47enne che abita in zona Garbatella era un "insospettabile" e riusciva a instaurare a conquistare la fiducia dei genitori dei suoi giovanissimi alunni. Le indagini ora vanno avanti per accertare se ci siano altri minori coinvolti.