Roma, abusi su minore: arrestato allenatore di basket | Era già stato condannato per fatti analoghi

A Roma l'allenatore di una nota società di basket è stato arrestato per aver abusato di un minore.

L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, con recidiva specifica. L'allenatore in passato era già stato condannato, con sentenza definitiva, per violenza sessuale aggravata in danno di minori, per fatti analoghi commessi sempre in ambito sportivo in altra località dell'Italia centrale. L'uomo, di 55 anni, minacciava di non fare più giocare gli atleti se l'avessero denunciato.