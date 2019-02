Roma, a fine turno parcheggia il bus sotto casa: sospeso autista dell'Atac

"I lavoratori delle nostre aziende che non rispettano le regole vengono individuati e sanzionati - sottolinea la Raggi -. Un autista dell'Atac, dopo aver guidato il bus oltre i limiti di velocità, ha parcheggiato la vettura sotto la propria abitazione invece di lasciarla presso il deposito".



"Ormai - aggiunge - tutti i nostri bus sono tracciati h24 con il Gps. L'azienda è così intervenuta immediatamente, sospendendo l'autista che ora dovrà rispondere delle proprie azioni davanti alla commissione disciplinare. Il sistema di monitoraggio permanente che abbiamo rafforzato e implementato consente di contrastare queste violazioni".



"Pochi lavoratori infedeli - conclude la Raggi - non devono e non possono nuocere alla maggioranza che ogni giorno si impegna con dedizione. Non possono e non devono rappresentare un problema per i cittadini. Per questo non abbassiamo la guardia: contemperare rigorosamente diritti e doveri è l'unica strada da percorrere per un servizio pubblico efficiente e di qualità".