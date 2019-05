Roma, 90enne ruba tiramisù al supermarket: glielo comprano i poliziotti

Voleva mangiare qualcosa di dolce ma non aveva i soldi per pagare. Così un 90enne di Roma ha preso una porzione di tiramisù dal bancofrigo del supermercato e se l'è nascosta sotto la giacca. L'operazione, però, non è sfuggita alla vigilanza del negozio che ha fermato il nonnino alle casse e chiamato la polizia. Ecco, però, la dolce sorpresa: gli agenti del commissariato Colombo intervengono, esaudiscono il desiderio dell'anziano pagandogli la merenda e lo riaccompagnano a casa.