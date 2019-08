Roma, 30enne precipita dal terrazzo nella notte e muore: ferite incompatibili col suicidio | E' giallo

Un 30enne è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione in zona Infernetto, a sud di Roma. Dagli accertamenti, l'uomo sembra sia precipitato dal terrazzo della sua mansarda. Stando a quanto emerso, la tragedia sarebbe avvenuta nella serata di sabato dopo una festa data dall'uomo nella sua abitazione. Le indagini della polizia al momento non scartano nessuna ipotesi.

Roberto Sacchet, 30 anni li avrebbe compiuti il prossimo ottobre. E' precipitato da una altezza di 10 metri. E' caduto a candela nel cortile della sua casa in via Nogaredo, rompendosi anca e femore. A infittire il mistero, rendendo poco credibile l'ipotesi del suicidio, la lacerazione sul lato della coscia e un taglio sull'avambraccio che il 29enne, trovato a pancia in gù' con la testa rotta, si sarebbe procurato con la ringhiera del terrazzo. Come avesse provato a opporre una ultima, disperata resistenza.