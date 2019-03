Roma, 17enne aggredita dai rottweiler di famiglia: è grave

Una 17enne di Nettuno, in provincia di Roma, è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita dai quattro rottweiler di famiglia mentre, giovedì pomeriggio, era nel giardino di casa. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Camillo della Capitale con ferite al volto e agli arti: in prognosi riservata, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ancora non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante dell'aggressione.