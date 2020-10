Rom trasferiti dal Foro Italico ai Parioli: "Gli italiani hanno paura di noi"

"Il quartiere non ci conosce e abbiamo paura anche noi". Così i rom trasferiti da un campo abusivo al Foro Italico ai Parioli raccontano a "Mattino Cinque" le difficoltà con cui stanno vivendo il passaggio nella loro nuova sistemazione, presso gli alloggi ristrutturati a cui sono stati assegnati e per cui si sono create non poche polemiche a Roma.

"Una volta ci avevano dato una casa popolare - racconta una donna - e poi siamo stati aggrediti dagli italiani". Molti cittadini non sono d'accordo con la decisione del Comune: "Non va bene - dice una signora - ma dobbiamo accettarli". Dal conto loro, i rom si provano a difendere: "Gli italiani non ci permettono di affittare una casa - spiegano - noi lavoriamo e gli italiani non devono preoccuparsi di noi".