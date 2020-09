Campo rom invivibile a Roma: ora gli occupanti chiedono soldi per tornare in Romania

"Nessuno ci sta aiutando, se arriva un sostegno noi possiamo tornare in Romania e lavorare". In collegamento con lo studio di "Mattino Cinque", Daniel e sua moglie chiedono un aiuto concreto per poter ripartire e lasciare finalmente l'invivibile casolare in cui si trovano insieme ad altre famiglie rom. Nella periferia est di Roma, la coppia denuncia le difficili condizioni in cui si trova, segnalando però l'esistenza di altri campi come il loro.

"Abbiamo paura - raccontano ai microfoni della trasmissione di Canale 5 - Ci sono alcune parti del casolare che potrebbero crollare da un momento all'altro". Quindi l'appello: "La polizia ci ha detto che dobbiamo andare via, ma noi in questo momento non abbiamo soldi per ripartire e abbiamo anche dei bambini che non possiamo far dormire per strada". E di fronte alle richieste della famiglia di Daniel gli opinionisti si dividono e c'è chi chiede l'intervento dei servizi sociali.