Rom minacciati, Di Maio: non sono irritato con la Raggi, ok solidarietà

"E' giusto dare la massima solidarietà a una donna che viene minacciata di stupro da Casapound o da fascisti", ha ribadito il vicepremier su Radio Uno. "Quelli che protestano - ha proseguito - li divido in due categorie: ci sono i cittadini tesi e arrabbiati ed è una cosa, poi ci sono i presidi di neofascisti e di Casapound che vanno lì e soffiano sul fuoco dicendo che quella casa non doveva essere assegnata". Per Di Maio, però, "non si deve alimentare questo dibattito tra fascismo e antifascismo: non bisogna schierarsi da una parte o dall'altra ma restare sulle cose concrete, per me bisogna cercare di trovare le soluzioni per tanti italiani che non hanno la casa. Noi stiamo cercando di abbassare tensione sociale con reddito cittadinanza".



Poi una stoccata a Casapound e forse, indirettamente, al collega vicepremier Matteo Salvini. "Lo sgombero è sacrosanto per qualsiasi tipo di immobile occupato", ha detto Di Maio sull'opportunità di liberare l'immobile occupato a Roma da Casapound. "L'immobile di Casapound ci serve così facciamo edilizia popolare e la diamo agli italiani che non hanno la casa".