Roghi Centocelle, Raggi: "Non arrendetevi, le istituzioni sono con voi"

"Non arrendetevi, le istituzioni sono con voi". Questo il messaggio che il sindaco di Roma Virginia Raggi, con la sua visita a Centocelle, ha voluto mandare in primis ai gestori dei locali recentemente oggetto di roghi, rivolgendosi più in generale anche agli abitanti della zona. La Raggi ha prima visitato il Baraka Bistrot, poi si è recata nella strada dove è andata a fuoco anche la Pecora Elettrica.