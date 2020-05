Rifiuti: pm Roma indaga per falso in bilancio Ama

La guardia di finanza, su mandato della Procura di Roma, ha effettuato una serie di acquisizioni documentali presso la sede di Ama e in due istituti di credito nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza il reato di falso in bilancio. Il procedimento, coordinato dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Rodolfo Sabelli, riguarda una somma di 250 milioni di euro che l'Ama ha messo a bilancio per le annualità 2015 e 2016.