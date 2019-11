Rieti, arrestata donna gravemente ustionata: ha ucciso il marito

Lo ha cosparso di benzina dopo una violenta lite, forse l'ennesima e lo ha ucciso. E' questa la dinamica ricostruita dagli inquirenti che indagano sull'esplosione avvenuta lunedì sera in una palazzina del quartiere di Campomoro, a Rieti. La vittima è un 44enne del luogo e a causare la sua morte è stata sua moglie, ora ricoverata in stato di fermo al Sant'Eugenio di Roma con gravi ustioni su tutto il corpo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della polizia, intorno alle 22 l'uomo aveva chiamato il 113 segnalando che sua moglie, di origini brasiliane, si era allontanata portando via i loro due figli (rimasti illesi). La donna, in realtà si stava procurando delle taniche di benzina che, una volta tornata in casa, ha utilizzato contro il marito. Le urla hanno poi richiamato l'attenzione dei vicini ma al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco e del 118 per il 44enne era ormai troppo tardi.