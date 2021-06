Ricettazione, detenzione illecita e spaccio di farmaci: 5 arresti nel Lazio

Ansa

Operazione dei carabinieri del Nas nel Comune di Velletri (Roma) per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone indagate per ricettazione, falso materiale in certificazioni mediche e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio. Nel blitz anche l'ausilio del Nucleo elicotteri carabinieri di Pratica di Mare.