Ragazze investite a Roma, Genovese sarà interrogato il 2 gennaio

Pietro Genovese sarà interrogato il 2 gennaio dal gip Bernadette Nicotra. Il 20enne è accusato di omicidio stradale plurimo per aver investito e ucciso, la notte tra sabato e domenica, due sedicenni in Corso Francia a Roma. In un primo confronto con gli inquirenti, avvenuto poco dopo l'incidente, il giovane aveva raccontato di non aver visto le ragazze attraversare la strada.