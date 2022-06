Questionario shock su disabili, Comune di Nettuno: stop distribuzione

"Il Comune di Nettuno ha immediatamente sospeso la somministrazione del questionario per un approfondimento con il competente Dipartimento della Regione Lazio".

Lo fa sapere, in una nota, la stessa amministrazione in riferimento al questionario destinato alle famiglie con disabili in cui, tra l'altro, si chiedeva: "Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare? Quanto risentimento provi nei suoi confronti? Quanto non ti senti a tuo agio quanto hai amici in casa?".