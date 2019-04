Proteste anti-nomadi: in piazza cortei contrapposti a Torre Maura

Manifestazioni contrapposte a Torre Maura, alla periferia Est di Roma, dopo la vicenda dei nomadi destinati dal Comune nel quartiere. Il sit in antifascista di piazzale delle Paradisee si è trasformato in un corteo che con il sottofondo "Bella Ciao" ha raggiunto la stazione metro della zona. La manifestazione si è scvolta in concomitanza con quella di Casapound, entrambe presidiate dalle forze dell'ordine.