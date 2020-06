Positiva al Covid un'intera famiglia rientrata a Roma dagli Usa: subito isolata, scatta il contact tracing

In autoisolamento - "L'intero nucleo familiare, residente a Roma, è stato posto in autoisolamento - spiega l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -, e sono stati contattati i competenti servizi sanitari della Asl territoriale. Si tratta di un cluster familiare di importazione, per cui si è immediatamente avviato il tracciamento per i contatti dei contagiati. Il nucleo familiare è stato molto collaborativo e responsabile. Il percorso da Fiumicino a casa è stato effettuato con auto privata e senza contatti con altre persone".

Finora l'indagine epidemiologica non avrebbe rilevato criticità. "Resta elevata l'allerta sugli scali aeroportuali e ferroviari di Roma", commenta D'Amato.