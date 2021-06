Polemica a Roma, ristorante vieta l’ingresso ad animali e bambini: "È un posto esclusivo"

"È un ristorante più fashion, per cui la musica, le luci, il rumore e il menù non lo rendono adattissimo ai bambini". Così Ciro Ascione motiva a "Mattino Cinque" la scelta di vietare l'ingresso agli animali e ai minori di 13 anni nel ristorante romano che gestisce.

"I tavoli sono molto piccoli in stile francese e le poltrone avvolgenti. Chiaramente non si tratta di un ambiente in cui il bambino può sentirsi a suo agio", continua il gestore del locale, finito per la sua scelta al centro delle polemiche. "La policy del locale si rivolge verso un mercato di persone adulte. A colazione, però, abbiamo sia i bambini sia i cani".