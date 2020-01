Pestaggi in strada vicino a Roma, arrestato "branco" a Fonte Nuova

Carabinieri e polizia hanno sgominato una banda di giovani picchiatori a Fonte Nuova, cittadina alle porte di Roma. I ragazzi, tra i 19 e i 26 anni, prendevano di mira le proprie vittime anche solo per futili motivi. Inoltre, ci sono stati casi di persone ridotte quasi in fin di vita. Le operazioni di individuazione degli indagati non sono state facili poiché chi era stato bullizzato temeva nuovi pestaggi e per l'incolumità dei familiari.