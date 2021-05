Pescatore attaccato da uno squalo a Fiumicino: "Ho visto la morte in faccia"

"Ho visto la morte in faccia". Così Alessandro Sanna, pescatore di Fiumicino, ha raccontato a "Pomeriggio Cinque" il suo incontro ravvicinato con uno squalo, mentre stava pescando con la sua barca al largo del comune laziale. "Sono ancora scioccato - ha detto l'uomo in collegamento con Barbara d'Urso -, la mia barca aveva incamerato acqua e quando stavo per buttarmi in mare ho visto la sua pinna lunga 50-60 cm".

"È successo tutto all'improvviso - ha spiegato Sanna -, sono rimasto scioccato dopo aver visto l'inconfondibile pinna inconfondibile che girava attorno alla barca. Per mi hanno aiutato altri pescatori, mentre lo squalo, con un violento colpo di coda, ha capovolto la barca".