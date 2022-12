Paura Covid, a Roccasecca Scalo (Frosinone) la scuola dell'infanzia ammette solo un genitore alla recita di Natale

Nonostante la chiusura dello stato di emergenza, disposta dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo, non si placa l'ansia da Covid. Al punto che a Roccasecca Scalo, paesino di settemila abitanti in provincia di Frosinone, la direttrice di un istituto per l'infanzia ha deciso di far partecipare alla recita di Natale soltanto un genitore per alunno.

Una misura prudenziale che, come racconta l'inviata di "Mattino Cinque News", in diretta dall'ingresso della scuola, ha scatenato polemiche e malumori. Tra chi la riteneva sensata e chi - la maggior parte degli abitanti - eccessiva.

Non a caso, le madri e i padri dei bambini hanno coinvolto il Comune, che ha messo a disposizione sia uno scuolabus sia uno spazio di dimensioni maggiori per lo spettacolo. Purtroppo, però, la direttrice non ha cambiato idea.