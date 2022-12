Covid, la Cina blocca la pubblicazione dei dati sull'andamento della pandemia

In Cina la commissione sanitaria nazionale, che funge da ministero, ha annunciato la sospensione della pubblicazione dei dati giornalieri sui casi e sui decessi di Covid.

Sulla decisione non è stata fornita alcuna spiegazione. Da settimane le statistiche non riflettono più in modo affidabile l'ondata di contagi, senza precedenti, che ha colpito il Paese dall'abbandono il 7 dicembre delle rigide misure sanitarie della politica "zero Covid".