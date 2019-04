Papa ai giovani: "Liberatevi dalla dipendenza dal telefonino, non diventi una droga"

"Liberatevi dalla dipendenza dal telefonino: è un grande aiuto e un grande progresso, va usato, ma se ne diventerete schiavi perderete la libertà". Lo ha detto Papa Francesco , ricevendo in udienza gli studenti del liceo classico statale Ennio Quirino Visconti di Roma. "E' bello comunicare, ma se il telefonino diventa una droga c'è il pericolo di ridurre la comunicazione a contatti, e la vita non è contatti, è per comunicare", ha aggiunto.

"Non abbiate paura del silenzio, di stare da soli, di scrivere un vostro diario. Non abbiate paura dei disagi e delle aridità che il silenzio può comportare. Il silenzio può annoiare, ma andando avanti non annoia più. Liberatevi dalla dipendenza dal telefonino, per favore!": è il monito del Pontefice.