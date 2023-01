Delitto Pamela Mastropietro, la madre in aula con maglietta shock

Sfiorato lo scontro tra madre di Pamela e Oseghale

Fuori dal palazzo di giustizia di Perugia alcune amiche e amici di Pamela hanno esposto striscioni per chiedere "giustizia". E in aula è stato sfiorato lo scontro tra la madre di Pamela e Oseghale. L'uomo, detenuto, ha rivolto alcune parole verso Alessandra Verni mentre veniva portato via dalla polizia penitenziaria al termine dell'udienza, dicendo tra l'altro "basta oppressione giudiziaria". La madre di Pamela a quel punto ha reagito cercando di scagliarsi verso di lui: "Dimmi... dimmi che vuoi", le sue parole. Si sono però interposti sia la polizia penitenziaria sia i carabinieri in aula e i due sono stati subito allontanati.