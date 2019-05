P3, Tribunale di Roma: prescrizione per Marcello Dell'Utri

Marcello Dell'Utri non andrà a processo per rispondere delle accuse di violazione della Legge Anselmi sulle associazioni segrete nell'ambito della vicenda P3. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, per intervenuta prescrizione. Per l'ex parlamentare il pm aveva chiesto l'assoluzione per i reati associativi e la prescrizione per l'accusa di corruzione. La posizione di Dell'Utri era stata stralciata a causa della sua latitanza in Libano, durata mesi.