Ostia, coppia ferita a colpi di pistola davanti a un ristorante

Una coppia di italiani si è recata all'ospedale Grassi di Ostia con ferite da arma da fuoco.

I due hanno raccontato alla polizia che erano in auto davanti al ristorante di famiglia in via di Castel Porziano quando sono stati raggiunti da alcuni proiettili ai glutei e alle gambe da alcuni individui che poi si sono dati alla fuga. I due hanno riportato ferite lievi. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Lido.