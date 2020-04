Ostia, colpi di pistola in strada: ferito il cognato di Roberto Spada

Colpi di pistola lungo le strade di Ostia. Un 51enne romano è arrivato al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. L'uomo è il cognato di Roberto Spada, già condannato, con l'aggravante del metodo mafioso, per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi. La vittima della sparatoria ha raccontato di essere stato raggiunto da un proiettile in via Forni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.