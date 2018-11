Ostia, chiuso il bar di Roberto Spada per motivi di sicurezza

Licenza sospesa per 45 giorni con conseguente chiusura per il "Bar Music" di proprietà di Roberto Spada, a Ostia. Il provvedimento è stato motivato da "ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il bar era abituale ritrovo di persone con pregiudizi di polizia, tra i quali un sorvegliato speciale", si legge nella nota della questura. Roberto Spada è attualmente in carcere per l'aggressione al giornalista Rai, Daniele Piervincenzi.