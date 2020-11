Omicidio Vannini, le motivazioni dei giudici: "Imputati bugiardi e crudeli"

"Spiegazioni inverosimili degli atteggiamenti assunti, che in taluni momenti rasentano una vera e propria crudeltà nei confronti di un ragazzo ferito che urla di dolore e viene rimproverato per questo". Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise d'appello di Roma nelle motivazioni della sentenza che ha chiuso il processo di secondo grado bis per la morte di Marco Vannini. I giudici hanno condannato a 14 anni di carcere Antonio Ciontoli (padre della fidanzata del giovane) e a 9 anni e 4 mesi il resto della famiglia.