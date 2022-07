Omicidio Serena Mollicone, il legale del padre: "Una sconfitta anche per lo Stato"

È quanto afferma l'avvocato, legale del padre della vittima, commentando la sentenza con cui i giudici dell'assise di Cassino hanno assolto i cinque imputati coinvolti nell'indagine per l'omicidio della giovane di Arce avvenuto nel 2001.

"Non commento la sentenza finché non leggerò le motivazioni, ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti

non c'è ancora giustizia per Serena

", sottolinea l'avvocato. La morte del padre di Serena, Guglielmo, "gli ha risparmiato questa altra delusione. Ma non ci rassegneremo finché non ci sarà giustizia. Resta il turbamento perché a tanti anni dai tragici fatti lo Stato non è stato capace di fare giustizia".

In autunno le motivazioni sulle assoluzioni

- Si conosceranno in autunno, intorno al 15 ottobre, le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Cassino hanno assolto i cinque imputati. I giudici infatti si sono presi 90 giorni per il deposito degli atti.