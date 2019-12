Omicidio Sacchi, teste: Anastasia disse a Luca "tutto a posto"

"Anastasia ha detto a Luca: 'tutto a posto'. Lui non ha detto nulla ma ha annuito con la testa e io non ho chiesto nulla". E' quanto ha raccontato Domenico Costanzo Marino Munoz, amico di Luca Sacchi, sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'omicidio del giovane personal trainer. Il verbale dell'audizione è stato depositato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'udienza davanti al tribunale del Riesame.