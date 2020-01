Omicidio Sacchi, Riesame: "Per Anastasia misura solo sufficiente"

Per Anastasia Kylemnyk il tribunale del Riesame di Roma "prende atto della misura applicata dal gip su richiesta del pm, allo stato appena sufficiente a mantenere un controllo su di lei per prevenire il pericolo di reiterazione del reato". Lo scrivono i giudici della Libertà nelle motivazioni con cui ha ribadito l'obbligo di firma per la fidanzata di Luca Sacchi, il giovane ucciso a Roma il 23 ottobre.