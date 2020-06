Omicidio Sacchi, parla la mamma: "Princi se l'è cavata con 4 anni, vorrei sapere come è possibile"

"Giovanni Princi ha organizzato tutto, anche la morte di mio figlio. Nonostante questo è riuscito a prendere solo quattro anni, se l'è cavata anche questa volta. Secondo me ha organizzato anche come muoversi con il suo avvocato, al quale voglio dire che non vedo Princi così addolorato come dice lui".

Così, la madre di Luca Sacchi, Tina Galati, commenta a "Quarto Grado" la decisione del gup di Roma che ha inflitto 4 anni di reclusione nei confronti dell'amico di infanzia del personal trainer ucciso a ottobre, accusato del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di marijuana. Il giudice Pier Luigi Balestrieri ha accolto la richiesta del pm Nadia Plastina che contesta a Princi la violazione della legge sugli stupefacenti.

Anche il padre di Luca, Alfonso, ha parlato di Princi: "Non credo abbia sofferto molto - ha aggiunto - dopo aver saputo del decesso di Luca, chiese agli amici di andare a mangiare un panino. Non si è mai presentato a casa, il suo non mi sembra il comportamento di una persona addolorata come sostiene il suo avvocato".