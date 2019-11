Omicidio Sacchi, al vaglio la posizione della fidanzata Anastasia

Resta al vaglio degli inquirenti la posizione di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, ucciso il 23 ottobre a Roma, fuori da un pub, con un colpo di pistola alla testa. Gli inquirenti non l'hanno ancora convocata in Procura, ma non escludono che possa finire nel registro degli indagati. Gli investigatori stanno ricostruendo i ruoli delle persone presenti quella sera, a cominciare da Giovanni Princi, amico di Sacchi e pregiudicato.