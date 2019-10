Omicidio Luca Sacchi, Paolo Pirino: "Ero lì solo per rubare"

Paolo Pirino, fermato assieme a Valerio Del Grosso per l'omicidio di Luca Sacchi a Roma, non sapeva che il suo complice avesse una pistola ed era lì solo per una rapina ma non per uccidere. Questo è ciò che lo stesso Pirino avrebbe detto nel corso di una dichiarazione spontanea davanti al gip dopo aver deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giovane è accusato del concorso in omicidio.