Omicidio Colleferro, dei 4 ragazzi arrestati 3 rimangono in carcere, Francesco Belleggia va ai domiciliari

Restano in carcere tre dei quattro ragazzi arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro (Roma). Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e per Mario Pincarelli. A Francesco Belleggia, invece, il giudice ha concesso i domiciliari.