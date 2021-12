Omicidio Niccolò Ciatti, scarcerato il ceceno che era detenuto a Rebibbia | Arresto annullato per difetto procedura

I giudici della Corte d'Assise hanno ritenuto infatti che Bissoultanov non era presente sul territorio italiano quando è stata emessa la misura di custodia cautelare nei suoi confronti.

La rabbia della famiglia del 22enne

"Ci restano solo amarezza, tristezza, lacrime e rabbia, non riusciamo a dare un minimo di giustizia a Niccolò", ha commentato Luigi Ciatti, il padre del 22enne Niccolò. "Provo tanta rabbia - ha aggiunto -, e poi non riesco a pensare a mia moglie, da questa storia non ne saremo mai usciti ma adesso è ancora peggio, siamo distrutti in tutto e per tutto. Non so perché ci meritiamo tutto questo".